Milan, Amorim: "Vogliamo la finale di Europa League, non c'è un obiettivo minimo"

Il tecnico del Milan ha già raggiunto una finale di Europa League con il Manchester United, poi persa contro il Tottenham: "Partiamo in ogni competizione per vincere, non abbiamo un obiettivo minimo. Abbiamo una rosa forte con alternative: tutti dovranno farsi trovare pronti. Il nostro obiettivo è provare a vincere più partite possibili e arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Sappiamo che non sarà facile e che la competizione è alta. Ma se c'è la motivazione e tutti i giusti requisiti si può vincere ogni partita e ogni competizione. Questi sono i nostri obiettivi. Poi è normale che se non dovessimo farcela presteremmo il fianco alle critiche".



Poi Amorim parla della partita con la Lazio e, più in generale, dell'alternanza tra Serie A e coppa: "Contro la Lazio partita a due facce. Non è un problema dei singoli o dei cambi, semplicemente nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso. Non sono quel tipo di allenatore che conferma la formazione solo perché abbiamo finito bene la partita, poi dobbiamo considerare che giochiamo ogni tre giorni: già domani quando andremo in campo faremo delle scelte pensando anche a quello che vorremo fare domenica in campionato. Più in generale mi viene difficile dire che abbiamo un 11 tipo. L'obiettivo è dare un'identità alla squadra in modo da po0ter ruotare i calciatori senza perdere in efficacia e qualità di gioco".