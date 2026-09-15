Milan, senti Gonçalo Ramos: "Se segno non esulto, ma ho molta voglia di segnare"

"Per me il Benfica è come casa mia, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Se segno non esulto, ma ho comunque molta voglia di fare gol". Parole e musica di Gonçalo Ramos che, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida ai portoghesi, primo atto dell'Europa League del Milan. "Come mi aspetto lo stadio? E' sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi".