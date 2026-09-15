VERSO MILAN-BENFICA

Milan, senti Gonçalo Ramos: "Se segno non esulto, ma ho molta voglia di segnare"

L'attaccante del Milan in vista della sfida di Europa League contro i portoghesi

15 Set 2026 - 15:27
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© Foto da web

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"Per me il Benfica è come casa mia, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Se segno non esulto, ma ho comunque molta voglia di fare gol". Parole e musica di Gonçalo Ramos che, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida ai portoghesi, primo atto dell'Europa League del Milan. "Come mi aspetto lo stadio? E' sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi".

E ancora: "In che modo posso aiutare la squadra? Il focus non deve essere su di me e sul fatto che segno molto o meno, ma credo che la cosa più importante sia sempre la vittoria della squadra. Penso che se tutti corriamo e lavoriamo tanto in modo intelligente e di squadra, possiamo fare qualcosa di grande in questa stagione. Stiamo creando una bella intesa e con il passare del tempo miglioreremo ancora. E poi, senza dubbio, i miei gol, i miei assist, le reti della squadra e le vittorie inizieranno ad arrivare. Penso che questo sia l'aspetto più importante".

Sulle critiche
"C'è sempre l'idea che l'attaccante deve fare sempre gol, ma non è sempre così. Magari posso giocare bene senza però segnare. Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore". 

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