La Fiorentina premiata per il centenario in Lega, Commisso: "Grande orgoglio"

15 Set 2026 - 13:14
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Una targa dalla Lega Serie A per festeggiare il centenario della Fiorentina. Il presidente viola Giuseppe Commisso è stato applaudito da tutti durante l'assemblea e ha poi preso la parola per ricordare il padre Rocco, ringraziare il presidente Simonelli e le altre società per l'omaggio: "L'ho ricevuto con grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro". Nel suo intervento, Commisso ha trasmesso messaggi di unità e fiducia tra i Club, ricordando l'importanza di lavorare insieme per rendere sempre più competitiva e internazionale la Serie A. A tal proposito, sul tavolo dell'assemblea di oggi c'è l'informativa di Jp Morgan sui diritti tv esteri. Sono presenti tutte le società: Napoli, Lecce, Bologna e Frosinone sono collegati in video-conferenza. Al Napoli verrà consegnata una targa per il centenario alla prossima assemblea poiché nessun rappresentante del club è presente oggi in via Rosellini.

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