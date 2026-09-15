Coutinho e Neymar di nuovo insieme: l'ex Inter ha firmato con il Santos

C'è uno scatto di 18 anni fa, ritornato attualissimo, scattato da Neymar Jr. allo specchio con una macchina fotografica. Affianco a lui, Philippe Coutinho. Ebbene, il club brasiliano ha riproposto lo stesso selfie con gli stessi soggetti, giusto invecchiati di qualche anno. Una foto per celebrare il ritorno del fantasista ex Inter e Liverpool ai bianconeri di Brasile. Coutinho ha firmato un contratto fino a dicembre, mese della fine del campionato locale. Il 34enne, che si era svincolato dal Vasco Da Gama lo scorso febbraio, ritroverà il suo amico Neymar, interprete di un ruolo decisivo ai fini del trasferimento.