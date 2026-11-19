Il portiere dell’FC Andorra, Jesus Owono, rimane lontano dai campi di allenamento e stretto nell'abbraccio dei suoi familiari, senza una data precisa per il rientro, a seguito del tragico scontro di gioco che ha causato la morte Jesus de Miguel e che gli è costato una pesante squalifica di 12 turni.
A fare il punto sulla vicenda è stato l'allenatore Carles Manso, il quale ha ribadito la totale vicinanza del club al giocatore pur rispettandone il silenzio e i tempi decisionali: "Stiamo cercando di incoraggiarlo e aiutarlo a vedere la luce, perché è una situazione molto delicata e complicata. Siamo in contatto costante con lui, ma non ci ha ancora comunicato cosa vuole fare. In questo momento credo che debba stare con la famiglia e le persone più vicine".
La dirigenza ha messo a disposizione dell'estremo difensore ogni tipo di aiuto, inclusa l'assistenza psicologica, con l'obiettivo dichiarato dal tecnico di evitare che "diventi una seconda vittima di quanto accaduto".
Sul fronte delle polemiche legate alla sanzione, Manso si è allineato parzialmente alle recenti dichiarazioni di Gerard Piqué, definendo l'episodio "una giocata fortuita durante lo svolgimento della partita, che ha avuto il peggior epilogo possibile" e mostrando comprensione per il dolore dei tesserati del Tenerife, pur difendendo la buona fede del proprio atleta.