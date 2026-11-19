A fare il punto sulla vicenda è stato l'allenatore Carles Manso, il quale ha ribadito la totale vicinanza del club al giocatore pur rispettandone il silenzio e i tempi decisionali: "Stiamo cercando di incoraggiarlo e aiutarlo a vedere la luce, perché è una situazione molto delicata e complicata. Siamo in contatto costante con lui, ma non ci ha ancora comunicato cosa vuole fare. In questo momento credo che debba stare con la famiglia e le persone più vicine".