Lione eliminato, Fonseca sbotta coi giornalisti: "Cambi sbagliati? Forse sono un allenatore di me**a"

Paulo Fonseca deve fare i conti con una dolorosa eliminazione ai playoff di Champions per il suo Lione e nell'immediato post partita di ieri ha dovuto fare i conti anche con i giornalisti francesi che lo hanno attaccato sui cambi sbagliati. "È sempre la stessa domanda, ormai ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di me**a".
Momento di tensione forse dovuto anche al finale di partita, in cui le provocazioni di Guendouzi, insultato dal pubblico, hanno portato a una maxi rissa nel tunnel degli spogliatoi. Dopo l'esperienza al Milan nel 2024, Fonseca è subentrato alla guida del Lione nel gennaio 2025, sostituendo l'esonerato Lage.
Nella passata stagione, la sua prima completa in panchina con il club, si è dovuto accontentare del quarto posto, mancando il sorpasso sul Lilla a causa di due sconfitte nelle ultime due giornate. Stavolta, almeno in Ligue 1 è partito meglio, grazie alla vittoria in trasferta sul Tolosa dello scorso weekend.