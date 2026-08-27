Lione eliminato, Fonseca sbotta coi giornalisti: "Cambi sbagliati? Forse sono un allenatore di me**a"

Paulo Fonseca deve fare i conti con una dolorosa eliminazione ai playoff di Champions per il suo Lione e nell'immediato post partita di ieri ha dovuto fare i conti anche con i giornalisti francesi che lo hanno attaccato sui cambi sbagliati. "È sempre la stessa domanda, ormai ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di me**a".