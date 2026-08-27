Manovre rossonere

Milan, è fatta per la cessione di Ricci al Como: a ore le visite e la firma sul contratto

Il centrocampista rossonero classe 2001 sta per diventare un nuovo giocatore dei lariani

27 Ago 2026 - 11:17
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Samuele Ricci al Como è un affare fatto. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Cesc Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto: la struttura dell'affare prevede 1.5 milioni di prestito oneroso, più 22 milioni di riscatto più bonus. I club hanno limato gli ultimi dettagli e il giocatore si recherà a Como per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con il suo nuovo club in giornata. Ricci, arrivato in rossonero nell'estate del 2025, ha collezionato a Milano 34 presenze, 1 gol e 4 assist per complessivi 1498' minuti giocati. Ora la nuova avventura a Como, dove andrà a rinfoltire le fila della truppa italiana dei lariani e cercherà il rilancio dopo un anno complesso in cui non è mai riuscito a emergere con costanza nelle gerarchie di Allegri, con in più il plus di giocare anche la Champions League.

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