Dall'Irpinia all'Europa: Iaco Group realizza i trofei per Champions, Europa e Conference League

27 Ago 2026 - 12:10
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© Ufficio Stampa

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L'anima del made in Italy e l'orgoglio del made in Campania ormai consacrato nella storia dello sport. Il sorteggio di Montecarlo apre la corsa al tetto d'Europa: Champions, Europa League e Conference. Ma sul tetto di Europa c'è sempre loro: la famiglia Iacovacci. La Iaco Group con l'anima ad Avellino e i laboratori a Vicenza e Lugano, sono i partner esclusivi della Uefa ormai da anni e realizzano proprio i tre trofei della Champions, dell'Europa League e della Conference che vedono in queste ore l'inizio del percorso per l'edizione 26/27. Un “triplete” storico, a cui si aggiunge anche la Supercoppa Europea che è già nella stanza delle coppe del Paris Saint Germain. Per Igino e Alberto Iacovacci rispettivamente presidente e a.d. di Iaco Group, e Nicolina Addonizio (vice presidente del gruppo), azienda di Avellino specializzata nella lavorazione del metallo prezioso che dagli anni '80 è anche partner commerciale della Lega di serie A, il sorteggio è il momento in cui le loro creature tornano a essere l'oggetto del desiderio, il sogno per milioni di tifosi in tutto il mondo. Comunque vada, sul tetto d'Europa ci vanno sempre loro. Il trionfo del made in Italy. Un record per l'azienda di oreficeria e argenteria di lusso di Avellino, con sedi anche a Vicenza e Lugano, che da oltre 40 anni è leader in Europa nella realizzazione di trofei sportivi d'eccellenza. Dal 2005, ovvero da quando è nata la nuova formula, la Champions porta incisi sul retro i nomi di tutte le squadre che l'hanno vinta in precedenza. Dal 2009, la coppa vinta sul campo rimane all'Uefa. Chi vince può tenerla dalla vittoria fino a due mesi prima della finale della stagione successiva. Alla squadra vincitrice va una replica. Nella coppa della Champions, dunque, c'è tanto dei maestri e degli orafi che lavorano in Irpinia: per creare quel trofeo l'opera manuale incide per oltre l'80%, c'è pochissimo di industriale. Infatti dal primo all'ultimo passaggio servono quasi tre mesi di lavoro. Le coppe messe in palio dall'Uefa sono continuamente sottoposte a processi di tornitura, cesellatura, lucidatura e incisione a mano. L’azienda fornisce anche le medaglie per i vincitori e i secondi classificati. E anche i trofei del Mvp per ogni gara di coppa è fornita da Iaco Group. La Champions, nella sua versione originale, è realizzata in argento, è alta di 73 cm e mezzo, pesa circa 10 chili, e dal 2005 porta inciso sul retro i nomi dei club che l’hanno conquistata.

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