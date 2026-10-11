Milan, Amorim: "Non possiamo essere soddisfatti quando buttiamo via due punti così"

"Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dopo il gol di Rabiot dovevamo controllare meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo subire gol da calcio d’angolo, non possiamo essere soddisfatti quando buttiamo via due punti così. È una questione di mentalità: trovato il gol bisogna continuare a spingere e gestire il pallone". Il tecnico del Milan Ruben Amorim analizza così il pareggio sul campo del Sassuolo. "Dobbiamo migliorare ancora tante cose ma abbiamo mostrato dei miglioramenti - ha proseguito a Sky - Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol. Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo. A volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Difesa a tre o a quattro? Alla fine sono gli stessi giocatori, quindi li puoi ruotare e giocare a tre o a quattro. Con i quattro giocatori sei più aperto in fase di costruzione e quindi i centrocampisti possono spingersi un pochino più in avanti".



Sulle condizioni di Gabbia: "Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio del genere fa male e ho percepito anch'io tutto il dolore che provava in quel momento".