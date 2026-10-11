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Milan, Amorim: "Non possiamo essere soddisfatti quando buttiamo via due punti così"

Il tecnico rossonero dopo il pareggio in casa del Sassuolo: "Dopo il vantaggio dovevamo controllare meglio"

11 Ott 2026 - 21:17
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"Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dopo il gol di Rabiot dovevamo controllare meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo subire gol da calcio d’angolo, non possiamo essere soddisfatti quando buttiamo via due punti così. È una questione di mentalità: trovato il gol bisogna continuare a spingere e gestire il pallone". Il tecnico del Milan Ruben Amorim analizza così il pareggio sul campo del Sassuolo. "Dobbiamo migliorare ancora tante cose ma abbiamo mostrato dei miglioramenti - ha proseguito a Sky - Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol. Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo. A volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Difesa a tre o a quattro? Alla fine sono gli stessi giocatori, quindi li puoi ruotare e giocare a tre o a quattro. Con i quattro giocatori sei più aperto in fase di costruzione e quindi i centrocampisti possono spingersi un pochino più in avanti".

Sulle condizioni di Gabbia: "Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio del genere fa male e ho percepito anch'io tutto il dolore che provava in quel momento".

Milan, tegola Gabbia: brutto ko e fuori in barella

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