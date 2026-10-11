Serie A, Sassuolo-Milan 1-1: Odenthal risponde a Rabiot

Nella sesta giornata di Serie A il Milan non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo a Reggio Emilia. Nel primo tempo è la noia a regnare: il ritmo di gioco è molto spezzettato, con tanti fischi da parte del direttore di gara Fourneau. Moreira ha poco spazio per accendersi, e gli errori tecnici fioccano da una parte e dall’altra. Le due squadre devono anche affrontare due infortuni importanti: i rossoneri vanno in ansia al 20’ per l’infortunio di Matteo Gabbia (uscito in lacrime in barella), mentre sei minuti più tardi sono i neroverdi a dover rinunciare a Leysen (al suo posto Odenthal).