Serie A, Sassuolo-Milan 1-1: Odenthal risponde a Rabiot

© Getty Images
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Nella sesta giornata di Serie A il Milan non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo a Reggio Emilia. Nel primo tempo è la noia a regnare: il ritmo di gioco è molto spezzettato, con tanti fischi da parte del direttore di gara Fourneau. Moreira ha poco spazio per accendersi, e gli errori tecnici fioccano da una parte e dall’altra. Le due squadre devono anche affrontare due infortuni importanti: i rossoneri vanno in ansia al 20’ per l’infortunio di Matteo Gabbia (uscito in lacrime in barella), mentre sei minuti più tardi sono i neroverdi a dover rinunciare a Leysen (al suo posto Odenthal).
All’intervallo le due squadre sono ancora sullo 0-0, con Amorim che inserisce Modric a inizio ripresa al posto di Estupinan. Cambiando tatticamente si apre qualche spazio in più in avanti per Moreira, il più vivace tra gli ospiti. La gara però non si sblocca, anche Ramos fatica a crearsi occasioni. Per aprire le marcature serve quindi un lampo: al 63’ Adrien Rabiot riceve in area da Modric e fa partire un sinistro potentissimo a incrociare che beffa un Muric tutt’altro che perfetto, per l’1-0. La gioia rossonera dura però solamente cinque minuti: al 68’ (dopo una grande parata di Maignan su Bowie) sugli sviluppi di corner è proprio Odenthal nella mischia a bucare il portiere francese per l’1-1.
IL TABELLINO
Sassuolo-Milan 1-1
Sassuolo (4-3-3): Muric; van der Brempt (dal 34’ st Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (dal 26’ pt Odenthal), Doig; Adzic (dal 15’ st Thorstvedt), Matic (dal 34’ st Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (dal 15’ st Bowie), Laurienté. All. Aquilani. A disp. Turati, Satalino, Candé, Walukiewicz, Dominguez, Sulemana, Obrador, Ghion, Volpato, Skjellerup.
Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20’ pt De Winter), Pavlovic, Estupinan (dal 1’ st Modric); Chukwueze (dal 40’ st Hutchinson), Musah (dal 33’ st Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (dal 33’ st Cisse); Ramos. All. Amorim. A disp. Torriani, Terracciano, Bouyer, Diawara, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 63’ Rabiot (M), 68’ Odenthal (S).
Ammoniti: Thorstvedt (S); Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso).
Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A.
Adrien Rabiot ha preso parte ad una rete in tre match di fila per la prima volta con il Milan in campionato; in generale è la terza volta in Serie A, dopo il marzo-aprile 2023 e il novembre 2022 (entrambe in precedenza con la Juventus).
Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma.
Cas Odenthal è uno dei quattro difensori ad aver segnato più di una rete in questo campionato, insieme a Bremer, Tiago Gabriel e Hassane Kamara (tutti a quota due).
Il Milan (3V, 3N nel 2026/27) ha pareggiato almeno tre delle prime sei gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta considerando gli ultimi 18 campionati – insieme al 2018/19 (2V, 3N, 1P in quel caso).
Il Sassuolo non pareggiava un match al MAPEI Stadium in campionato dallo scorso 3 gennaio (1-1 contro il Parma), da allora aveva registrato otto vittorie e quattro sconfitte in 12 match casalinghi.
100ª presenza per Koni De Winter in Serie A, 32 di queste sono arrivate con la maglia del Milan.
La squadra di Amorim ha un’ultima chance con Chukwueze imbucato da Pulisic, ma il nigeriano spreca a tu per tu con Muric. Finisce 1-1, il Milan sale a 12 punti ed è a -4 da Inter e Lazio, Sassuolo che tocca quota 8.