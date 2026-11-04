Milan, Amorim: "Il derby è passato, vogliamo arrivare in fondo in Europa League. Turnover? Con certi giocatori..."

Che squadra è il Ferencvaros?

"Una squadra che ha abitudine a vincere, poco importa il contesto, questo significa che hanno fiducia. Sono a loro agio con il 4-2-3-1, ruotano molto i ruoli, hanno Nagy che è molto bravo a costruire. Sanno giocare, hanno identità, sanno come si vince. E vengono qui con niente da perdere. La responsabilità a San Siro è nostra: dobbiamo essere molto concentrati. Contro l'Inter siamo stati bravi perché siamo stati umili e attenti ai dettagli. Contro di loro dovremmo fare lo stesso per vincere perché sono una squadra molto forte. Noi possiamo vincere contro tutti ma anche perdere contro chiunque: questa è una nostra caratteristica. Tutto dipende dal nostro approccio e, ogni tanto, anche a un pizzico di fortuna".