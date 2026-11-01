Milan, un tris da sogno e quando Ramos esploderà…

Otto derby di fila senza perdere, con 6 vittorie e 2 pareggi, danno il via alla festa rossonera di Halloween. Derby stregato per Chivu (tre sconfitte su tre), prima volta fatata per Amorim. Che cominciava a sentire una brutta aria dalle parti di Milanello. L'allenatore portoghese - recuperati Gila e Rabiot e rilanciati dal primo minuto Modric e Pulisic - rispetto alla sconfitta di mercoledì ha cambiato sei titolari su dieci uomini di campo. Unici superstiti: De Winter, Pavlovic, Musah e Ramos. Approccio della partita azzeccatissimo da parte del Milan. Due gol segnati nei primi dieci minuti, un po' di paura dopo il 2-1 di Bastoni, quindi il tris di Moreira e un secondo tempo in controllo. Detto della paratona di Maignan su Spence, c'è da sottolineare la prova quasi perfetta della linea difensiva, con Pavlovic straordinario leader di reparto. Il ritorno a grandi livelli di un Modric falso 41enne. E le scosse elettriche di un Moreira cui si possono perdonare - a forza di gol e due assist - anche quelle pause che a volte lo vedono quasi estraniarsi dalla partita. Rimane - in casa rossonera - il grande equivoco Gonçalo Ramos. Un centravanti che gioca quasi sempre e non segna quasi mai. Impegno e applicazione non mancano al portoghese. Gli attaccanti vivono di momenti: ci sono quelli d'oro che ti permettono di segnare anche magari giocando malissimo e quelli neri dove non te ne va bene una. Vero che - a parte i 19 centri segnati con il Benfica nel 2022-23 - Ramos non è mai stato un grande goleador: 27 le reti segnate in tre campionati di Ligue 1 con il Psg. Ma se e quando Amorim riuscirà ad accendere anche il suo numero 9 per il Milan potrebbero aprirsi prospettive davvero interessanti.