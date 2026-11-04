Da tifoso a membro del CDA: la nuova vita di Nadal nel Real Madrid

Da leggenda del tennis a membro del consiglio di amministrazione della squadra del cuore: Rafa Nadal è entrato ufficialmente nel CDA del Real Madrid. Di seguito il comunicato del club:
"Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C. F., riunitosi oggi, mercoledì 4 novembre, ha deciso di sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci Delegati la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera, socio numero 67.778 del nostro club, a nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Rafael Nadal, socio onorario del Real Madrid, è una delle più grandi leggende della storia dello sport e uno degli atleti spagnoli più ammirati e riconosciuti a livello mondiale.
Per il Real Madrid e per tutti i madridisti, è un immenso onore che una figura della sua statura sportiva e umana, un punto di riferimento nello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione, al presente e al futuro del nostro club. Con il suo straordinario palmares, che vanta 92 titoli individuali, tra cui 22 tornei del Grande Slam, 2 medaglie d’oro olimpiche, 5 Coppe Davis con la Spagna e il primo posto nella classifica mondiale, Rafael Nadal ha avuto una carriera sportiva leggendaria. Tuttavia, la sua personalità rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la sua continua ricerca del miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il suo rispetto per gli avversari e i compagni di squadra e la sua solidarietà lo rendono un esempio sia dentro che fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid, e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi nel corso della sua carriera sportiva, diventando un modello di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo".
Il tennista spagnolo con un comunicato sui social ha ringraziato Florentino Perez e tutto il Real per la fiducia: "Voglio ringraziare il presidente Florentino Perez e la giunta per avermi proposto di far parte del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid. Ho accettato questa proposta con grande entusiasmo, desideroso di apprendere e con la volontà di contribuire con tutto ciò che potrò dare"