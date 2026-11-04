Da tifoso a membro del CDA: la nuova vita di Nadal nel Real Madrid

Per il Real Madrid e per tutti i madridisti, è un immenso onore che una figura della sua statura sportiva e umana, un punto di riferimento nello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione, al presente e al futuro del nostro club. Con il suo straordinario palmares, che vanta 92 titoli individuali, tra cui 22 tornei del Grande Slam, 2 medaglie d’oro olimpiche, 5 Coppe Davis con la Spagna e il primo posto nella classifica mondiale, Rafael Nadal ha avuto una carriera sportiva leggendaria. Tuttavia, la sua personalità rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la sua continua ricerca del miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il suo rispetto per gli avversari e i compagni di squadra e la sua solidarietà lo rendono un esempio sia dentro che fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid, e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi nel corso della sua carriera sportiva, diventando un modello di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo".