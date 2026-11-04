Figc: il 16 novembre la Panchina d'oro a Coverciano

04 Nov 2026 - 12:52
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Si terrà lunedì 16 novembre a Coverciano la trentacinquesima edizione della Panchina d'oro, l'evento a cura del Settore Tecnico federale che celebra un'eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori. "La Panchina d'oro - sottolinea il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta - è per i tecnici la giornata più importante dell'anno, perché oltre alla formazione e alle premiazioni racchiude una delle essenze della nostra Scuola Allenatori, ovvero il ritrovarsi e il confrontarsi: la condivisione è un aspetto fondamentale di questo lavoro e il poterlo fare insieme a tutti i colleghi e le colleghe, dalla Serie A alla Serie C maschile e di Serie A e Serie B femminile, amplifica l'elemento positivo della partecipazione". La cerimonia della Panchina d'oro si inserisce all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nell'arco della giornata saranno premiati - secondo l'insindacabile giudizio dei loro stessi colleghi - i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A - maschile e femminile - di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente 'Mino Favini'. Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici sono chiamati a esprimere la loro preferenza on-line.

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