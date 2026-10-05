Il caso Ronaldo costa al Portogallo ben 2 milioni di follower: il dato è clamoroso

05 Ott 2026 - 12:29
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Il Portogallo ha vinto sul campo anche senza Cristiano Ronaldo, ma la mancanza di CR7 e la relativa querelle hanno 'danneggiato' anche la nazionale lusitana. Sì perché sui social, conferma il Mundo Deportivo, il profilo Instagram del Portogallo ha perso la bellezza di 2 milioni di follower dopo la decisione del 41enne di lasciare il ritiro e la conseguente rottura. L'account conta attualmente 22,8 milioni di follower, in calo rispetto ai 24.942.000 precedenti al caso. Sarà anche per questo che le due parti stanno provando a ricomporre la frattura. I fan di CR7, non lo scopriamo oggi, sono molto attivi: negli scorsi giorni hanno preso d'assalto il profilo social della moglie di Gonçalo Ramos.

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