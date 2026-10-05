Gonçalo Ramos e il mistero del post cancellato sui social: frecciata a Ronaldo?

Dopo il successo dei lusitani sulla Norvegia di Haaland, Gonçalo Ramos (suo il gol decisivo), ha condiviso su Instagram il post di un commentatore che, insieme alla foto del milanista ha scritto: "Lo status di essere il migliore". Una dichiarazione questa, interpretata da alcuni come una frecciata a Cristiano Ronaldo del quale l'attaccante ha preso il posto in nazionale. Poco dopo Ramos che, precisiamo bene, ha solo ricondiviso la storia senza aggiungere nulla di personale, ha cancellato tutto. Una mossa intelligente che però non ha evitato le polemiche. Con il Portogallo il milanista ha siglato 15 gol in 11 presenze.