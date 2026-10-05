Mancini e l'addio all'azzurro: "Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di andare in Arabia"

05 Ott 2026 - 13:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Il commovente abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli subito dopo i rigori che consegnano la vittoria dell'Europeo 2021 all'Italia © Da video

Il commovente abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli subito dopo i rigori che consegnano la vittoria dell'Europeo 2021 all'Italia © Da video

“Luca è qui con noi. Sempre”. Roberto Mancini, che martedì riceverà a Rimini il Premio Vialli intitolato al campione scomparso nel gennaio 2023, suo grande amico e compagno di una vita prima alla Sampdoria e poi in azzurro, non nasconde la commozione ai microfoni di Radio 1 Rai e si abbandona a un ricordo emozionato, rispondendo senza giri di parole alla domanda su quale consiglio gli avrebbe dato Vialli quando nel 2023 si dimise da ct: “Mi avrebbe detto di non andare, me l'avrebbe impedito. E oggi sarebbe qui con la Nazionale. Eravamo come fratelli e a un fratello tu parli sempre, a un fratello sicuramente chiedi consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca”.

Leggi anche
Gianluigi Donnarumma

Italia, non fermarti: contro la Turchia per il secondo posto Nations  | Formazioni

videovideo

Ultimi video

02:11
Italia, arriva la Turchia

Italia, arriva la Turchia

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:41
Il metodo Fabregas

Il metodo Fabregas

01:49
Gattuso a tutto campo

Gattuso a tutto campo

01:46
De Bruyne all'attacco

De Bruyne all'attacco

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

01:23
Juve, testa al Cagliari

Juve, testa al Cagliari

01:58
Amarcord Sneijder

Amarcord Sneijder

01:50
Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

01:49
La Turchia si gioca tutto

La Turchia si gioca tutto

02:12
Barella, cuore azzurro

Barella, cuore azzurro

02:11
Italia, arriva la Turchia

Italia, arriva la Turchia

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:16
Dalla Bosnia: problema muscolare per Alajbegovic, salta la sfida con la Polonia
Gonçalo Ramos, Norvegia-Portogallo
13:59
Gonçalo Ramos e il mistero del post cancellato sui social: frecciata a Ronaldo?
Il commovente abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli subito dopo i rigori che consegnano la vittoria dell'Europeo 2021 all'Italia
13:55
Mancini e l'addio all'azzurro: "Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di andare in Arabia"
Camarda
13:09
Cosa succede a Camarda? Anche in azzurro l'attaccante diventa la riserva di... Cisse
 Hojlund spinge Jorge Jesus al termine di Danimarca-Portogallo
12:42
Hojlund e la spinta al ct del Portogallo: l'attaccante del Napoli racconta la sua verità