Mancini e l'addio all'azzurro: "Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di andare in Arabia"

“Luca è qui con noi. Sempre”. Roberto Mancini, che martedì riceverà a Rimini il Premio Vialli intitolato al campione scomparso nel gennaio 2023, suo grande amico e compagno di una vita prima alla Sampdoria e poi in azzurro, non nasconde la commozione ai microfoni di Radio 1 Rai e si abbandona a un ricordo emozionato, rispondendo senza giri di parole alla domanda su quale consiglio gli avrebbe dato Vialli quando nel 2023 si dimise da ct: “Mi avrebbe detto di non andare, me l'avrebbe impedito. E oggi sarebbe qui con la Nazionale. Eravamo come fratelli e a un fratello tu parli sempre, a un fratello sicuramente chiedi consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca”.