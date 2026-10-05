Hojlund e la spinta al ct del Portogallo: l'attaccante del Napoli racconta la sua verità

Intervistato ai microfoni dell'emittente danese TV2, Rasmus Hojlund è tornato a parlare della controversa spinta rifilata al ct della nazionale portoghese, Jorge Jesus, al termine di Danimarca-Portogallo. L'attaccante del Napoli ha smentito le voci che riconducevano il gesto alla gestione in nazionale di Cristiano Ronaldo, suo grande mito calcistico: "Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche di Jorge Jesus. Quel gesto l'ho fatto perché non gli andava di guardarmi negli occhi. Penso sia stata una mancanza di fair play". Hojlund aveva già fatto discutere durante la partita per aver replicando l'esultanza iconica di CR7: "Quella sì, riguardava il mio grande idolo".