Hojlund e la spinta al ct del Portogallo: l'attaccante del Napoli racconta la sua verità

Parla l'attaccante del Napoli: nessun legame con la gestione di CR7

05 Ott 2026 - 12:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Intervistato ai microfoni dell'emittente danese TV2, Rasmus Hojlund è tornato a parlare della controversa spinta rifilata al ct della nazionale portoghese, Jorge Jesus, al termine di Danimarca-Portogallo. L'attaccante del Napoli ha smentito le voci che riconducevano il gesto alla gestione in nazionale di Cristiano Ronaldo, suo grande mito calcistico: "Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche di Jorge Jesus. Quel gesto l'ho fatto perché non gli andava di guardarmi negli occhi. Penso sia stata una mancanza di fair play". Hojlund aveva già fatto discutere durante la partita per aver replicando l'esultanza iconica di CR7: "Quella sì, riguardava il mio grande idolo". 

Leggi anche

Ramos alla CR7, Hojlund leader e si rivedono Koop e Zhegrova: gli "italiani" volano in nazionale

Ultimi video

02:11
Italia, arriva la Turchia

Italia, arriva la Turchia

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:41
Il metodo Fabregas

Il metodo Fabregas

01:49
Gattuso a tutto campo

Gattuso a tutto campo

01:46
De Bruyne all'attacco

De Bruyne all'attacco

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

01:23
Juve, testa al Cagliari

Juve, testa al Cagliari

01:58
Amarcord Sneijder

Amarcord Sneijder

01:50
Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

01:49
La Turchia si gioca tutto

La Turchia si gioca tutto

02:12
Barella, cuore azzurro

Barella, cuore azzurro

02:11
Italia, arriva la Turchia

Italia, arriva la Turchia

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:16
Dalla Bosnia: problema muscolare per Alajbegovic, salta la sfida con la Polonia
Gonçalo Ramos, Norvegia-Portogallo
13:59
Gonçalo Ramos e il mistero del post cancellato sui social: frecciata a Ronaldo?
Il commovente abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli subito dopo i rigori che consegnano la vittoria dell'Europeo 2021 all'Italia
13:55
Mancini e l'addio all'azzurro: "Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di andare in Arabia"
Camarda
13:09
Cosa succede a Camarda? Anche in azzurro l'attaccante diventa la riserva di... Cisse
 Hojlund spinge Jorge Jesus al termine di Danimarca-Portogallo
12:42
Hojlund e la spinta al ct del Portogallo: l'attaccante del Napoli racconta la sua verità