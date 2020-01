Milan, all'esordio Ibra non sbaglia (quasi) mai

VERSO LA SAMPDORIA

Ibra lo specialista dei campionati si prepara al suo secondo esordio con la maglia del Milan. L'aperitivo amichevole con la Rhodense può essere di buon auspicio, lo è forse di più la storia dei debutti di Ibracadabra. Alla sua prima apparizione nei grandi tornei, l'asso svedese non ha infatti mai sbagliato. Il 12 settembre 2004 Ibrahimovic è appena passato dall'Ajax alla Juve, che alla prima di A fa visita al Brescia: Ibra comincia in panchina, entra a inizio ripresa e ci mette 23 minuti per trovare il primo timbro nel campionato italiano, chiudendo la gara sul 3-0 dopo i gol di Nedved e Trezeguet. Ibra ha già fatto gol

Buona la prima in A, idem in Liga, col Barça, il 31agosto 2009 nel 3-0 allo Sporting Gijon, centro di testa a chiudere i conti. Ibra a segno al debutto pure in Francia, col Paris Saint Germain è addirittura doppietta decisiva per riprendere sul 2-2 il Lorient l'11 agosto 2012, quindi in Inghilterra il 14 agosto 2016 Zlatan entra nel tabellino del 3-1 esterno dello United al Bournemouth.

Gol all'esordio in campionato anche con la maglia dell'Inter, svedese a bersaglio il 9 settembre 2006 nel 3-2 in casa della Fiorentina, e ottima la prima pure nel vernissage più recente, il 31 marzo 2018 Ibra subentra al 71' ed è determinante con una doppietta nella vittoria in rimonta dei Galaxy per 4-3 nel derby con Los Angeles FC alla sua prima in Major League Soccer.

Insomma, a conti fatti il nuovo numero 21 rossonero non ha segnato all'esordio in campionato solo in Svezia col Malmoe, in Olanda con l'Ajax e proprio nella prima esperienza milanista. L'11 settembre 2010, seconda giornata, il Milan cade 2-0 a Cesena contro i neopromossi romagnoli e Ibra nel finale sbaglia addirittura un rigore. Ko cancellato a fine stagione con la conquista dello scudetto.

twitter La statua di Zlatan Ibrahimovic, installata lo scorso autunno fuori dallo stadio della sua Malmoe, non esiste più. Dopo gli attacchi vandalici subiti nelle scorse settimane dopo la decisione di entrare a far parte della società Hammarby in Svezia, con tanto di naso rotto e altri sfregi, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, vandali hanno spezzato le gambe alla statua facendola crollare definitivamente al suolo. Sicuramente una brutta fine per Ibra in quella che è la sua città e la sua nazione.





