Milan, allenamento a San Siro in vista dell’Udinese: Giroud a parte, Origi in gruppo

VERSO MILAN-UDINESE

Contro i bianconeri Rebic favorito per partire dal 1’. Terapie per Tonali, al suo posto giocherà Krunic

Stefano Pioli riparte della vecchia guardia, i nuovi acquisti possono aspettare. Il Milan ha concluso l'allenamento odierno sul campo di San Siro, dove sabato alle 18.30 inaugurerà la nuova Serie A contro l'Udinese (che i rossoneri non battono in casa dal gennaio del 2020), e la formazione per affrontare i bianconeri è praticamente fatta, l'unico dubbio riguarda il ruolo di centravanti. Olivier Giroud infatti ha lavorato a parte (domani dovrebbe riaggregarsi al resto gruppo) e resta in dubbio e quindi, con Divock Origi che si è allenato con la squadra ma non è ancora pronto per partire dall'inizio, scalda i motori Ante Rebic, uno dei più positivi del precampionato dei rossoneri.

L'attaccante belga ex Liverpool va verso la prima convocazione con la maglia del Milan, ma si accomoderà in panchina al pari degli altri nuovi acquisti dell'estate rossonera, pronti a dare il loro contributo a partita in corso. A centrocampo infatti, dove mancherà Sandro Tonali che oggi ha fatto terapie a Milanello insieme a Ibra dopo l’infortunio muscolare accusato nei minuti finali contro il Vicenza, giocheranno Bennacer e Krunic, vero jolly della rosa e pupillo di Pioli, mentre sulla trequarti agiranno a sinistra Rafa Leao e sulla destra Junior Messias, ormai pienamente recuperato, con Brahim Diaz preferito a De Ketelaere, che oggi ha svolto lavoro personalizzato ma solo a scopo precauzionale.

Nessun dubbio anche per quanto riguarda la linea difensiva a protezione di Maignan, con il neo capitano Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e in mezzo la coppia Tomori-Kalulu. Dopo il pranzo di squadra allo stadio il rompete le righe, la squadra si ritroverà domani per la rifinitura in vista dell'esordio in campionato davanti a 70mila persone.

