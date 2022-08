Ibra, futuro a tinte rossonere: i figli giocheranno nel Milan, lui dirigente

RE DI MILANO

Lo svedese, oltre al suo ritorno in campo, programma anche il capitolo successivo al calcio giocato

Il tricolore cucito sul petto è l'incentivo giusto per plasmare il proprio futuro nella città che gli ha dato più soddisfazioni di qualunque altra: Zlatan Ibrahimovic comincia a pensare alla sua carriera dopo che avrà appeso gli scarpini al chiodo, ma non solo; la sua famiglia diventerà priorità assoluta, ed è per questo che Zlatan ha deciso di trascinare con sè a Milano la moglie Helena e i due figli, Maximilian (15 anni) e Vincent (13). Re Zlatan li guarderà crescere dall'attico di Casa Milan, in quanto ha già le idee chiare sul proprio futuro: lavorerà da dirigente, al fianco del suo amico Paolo Maldini.

I due "mini-Ibra" invece, militeranno tra le fila rossonere: il papà li ha iscritti alle giovanili del Diavolo, con la speranza che possano seguire le sue orme nel calcio professionistico. Lo svedese ha già cominciato ad accompagnare i due figli agli allenamenti, immergendoli nell'ambiente e nella cultura vincente di Milanello. Nel frattempo, Zlatan continua a prendersi cura del proprio corpo con dedizione maniacale. Su Instagram l'attaccante rossonero ha pubblicato un'altra fotografia del suo fisico scultoreo: questa volta sono i quadricipiti ad essere messi in evidenza, accompagnati dalla scritta "Senza limiti" e l'hashtag #11weekslater a segnare il tempo passato dall'operazione al ginocchio.

Operazione da cui Ibra sta ancora recuperando: lo svedese sta facendo di tutto per rientrare nel gruppo di Pioli, ma nel frattempo dovrà pazientare fuori dal rettangolo verde. Sabato Ibra seguirà la partita contro l'Udinese da vicino, ma il suo ritorno in campo è previsto non prima dell'inizio 2023.