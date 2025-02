Milan, accordo con Bitpanda come retro sponsor: il debutto contro l'Inter

Santiago Gimenez fa le visite mediche, Kyle Walker farà il suo esordio questa sera nel derby, ma non sono gli unici colpi del mercato di gennaio del Milan, che come riporta oggi Il Sole 24 Ore ha siglato nella serata di sabato un accordo con Bitpanda, che sarà il nuovo Back of Shirt Partner e farà il proprio esordio proprio nella sfida delle 18 contro l’Inter. Bitpanda, che è la principale piattaforma di crypto trading in Europa ed era già partner della squadra, diventa così il retro sponsor delle maglie dei rossoneri e prende il posto di Wefox, altro marchio di criptovalute che da inizio stagione non compare più.