Luis Enrique: “Pronti per il Mondiale. Pallone d’Oro a Dembélé”

È tornato a parlare Luis Enrique dopo il successo del Paris Saint Germain nella finale di Champions League a Monaco. Il PSG oggi inizia la sua avventura nel Mondiale per Club e il tecnico spagnolo ha parlato così alla vigilia della sfida con l’Atletico Madrid: “Abbiamo fatto la storia e siamo felici. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile a questa competizione. La prossima stagione sarà impossibile fare meglio a livello di trofei, abbiamo vinto le quattro competizioni a cui abbiamo partecipato. C’è ancora questo Mondiale, è una competizione bellissima e abbiamo la fiducia per puntare al massimo risultato. Siamo pronti. A me non interessano minimamente i premi individuali, ma sono convinto che Dembélé meriti il Pallone d’Oro, senza ombra di dubbio”.