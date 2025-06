Buffon garantisce per Gattuso: "Mancano dei dettagli ma è la scelta migliore"

"Gattuso? Aspettiamo... Stiamo lavorando, abbiamo lavorato e attendiamo gli ultimi dettagli. In Federazione abbiamo avuto dei giorni intensi. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore", così Gigi BUffon agli Europei U21 in Slovacchia, ai microfoni Rai risponde a una domanda sull'arrivo di Rino Gattuso a guida della Nazionale maggiore. "Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po' bui. Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Vincere è diventato ormai difficile con chiunque ma tra perdere e perdere in una certa maniera c'è differenza. Si può intervenire con accorgimenti".