U21, Nunziata: "Importante vincere. Bene i cambi"

"L'importante era vincere. Siamo contenti. Avremmo potuto fare meglio in alcuni momenti e potevamo chiuderla. I cambi di formazione? Sono tutti giocatori forti e hanno fatto bene. Posso mandarne soltanto 11 in campo, ma sono tutti bravi", coach Carmine Nunziata, ai microfoni della Rai, commenta così la vittoria dell'Italia sulla Slovacchia che è valsa la qualificazione con un turno di anticipo agli Europei Under 21. "Siamo contenti di aver portato a casa questa partita fondamentale per la qualificazione. Noi pensiamo anoi stessi e vogliamo fare bene. Io cerco sempre di dare il meglio se riesco ad aiutare la squadra sono solo contento", fa eco Cesare Casadei, autore del gol che ha dato la vittoria agli azzurrini.