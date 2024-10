Milan: Abraham in campo solo 5', poi esce per infortunio alla spalla

È durata cinque minuti la partita di Tammy Abraham. L'attaccante del Milan è entrato in campo al 73' nella gara di San Siro contro l'Udinese al posto di Morata ma è stato costretto ad abbandonare il campo al 78' per un infortunio alla spalla destra. L'ex Roma si è fatto male cadendo nel tentativo di segnare dopo la grande parata del portiere dei friulani Okoye sulla conclusione di Pulisic. Abraham, che urlava dal dolore, è uscito dal terreno di gioco in lacrime ed è rimasto con i compagni della panchina. Abraham si era lussato la stessa spalla nell'aprile del 2023. Al suo posto Fonseca ha fatto entrare Loftus-Cheek.