Mario Balotelli spunta a sorpresa a Milanello: "Si torna sempre a casa"

Mario Balotelli a Milanello. Nessun colpo di mercato targato Furlani-Moncada, bensì solo una visita da parte del classe 1990, dichiaratamente tifoso rossonero. In una storia pubblicata su Instagram l'attaccante ex Inter, due volte al Milan in carriera (33 gol in 77 presenze), si è immortalato nel centro sportivo di Carnago con tanto di cuori e una breve frase: "Si torna sempre a casa". Balotelli, che in carriera ha indossato anche le maglie di Liverpool, Manchester City, Marsiglia, Brescia, Monza e Sion, è attualmente tesserato con i turchi dell'Adana Demirspor.