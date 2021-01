Maldini accoglie Mandzukic: "Non servono solo bravi ragazzi, ma gente determinata"

È toccato a Paolo Maldini accogliere Mario Mandzukic: "Il suo arrivo è la conferma di una strategia: la nostra sarà sempre una squadra giovane, ma con elementi di esperienza e pronti. Continueremo a lavorare su questa strada. Abbiamo parlato con lui, non ci siamo consultati con i giocatori perché è la società che decide. Ci confrontiamo con l'allenatore che dà l'ok sulle operazioni. Serve gente determinata in campo, non solo bravi ragazzi...". Il ds del Milan ha anche confermato l'interesse per Tomori del Chelsea: "Lo seguiamo da tempo, abbiamo già provato a prenderlo in estate".