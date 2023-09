Milan, sospiro di sollievo per Maignan: nessuna lesione, solo un risentimento ai flessori

MILAN

Nulla di grave per il portiere francese uscito nel match con il Newcastle: salterà Verona e Cagliari

© Getty Images Il Milan tira un grosso sospiro di sollievo per le condizioni di Mike Maignan, uscito anzitempo ieri nel match contro il Newcastle. Il club rossonero ha reso noto che il portiere francese ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata mercoledì mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente. Maignan salterà certamente le sfide con Verona e Cagliari e potrebbe tornare a disposizione per il big match con la Lazio del 30 settembre.

Minuto 80 di Mlan-Newcastle: Maignan si accascia a terra dopo aver sentito una fitta e sui volti dei tifosi rossoneri cominciamo a comparire i primi segni di angoscia e frustrazione. In primo luogo perché l'estremo difensore francese è un punto di forza della squadra, in secondo luogo perché non possono non tornare alla mente tutti i guai fisici che ne hanno condizionato la stagione, iniziati proprio in questo periodo con il problema al polpaccio rimediato con la Francia.

Gli accertamenti effettuati in mattinata hanno fatto tornare il sorriso nell'ambiente rossonero. "Nessuna lesione" sono le due paroline magiche che fanno ben sperare Pioli, che riavrà presto il suo fuoriclasse tra i pali. Intanto ci penserà Sportiello a non farlo rimpiangere: la paratissima col Newcastle all'ultimo secondo è un ottimo biglietto da visita per l'ex Atalanta.

