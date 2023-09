Milan, infortunio per Maignan: esce dolorante contro il Newcastle

Brutte notizie per Stefano Pioli dal match di Champions League contro il Newcastle. Nel corso del secondo tempo il tecnico del Milan è stato infatti costretto a sostituire Loftus-Cheek e Maignan, messi ko da due infortuni muscolari. Sia per il centrocampista ex Chelsea che per il portiere francese dovrebbe trattarsi di un problema ai flessori della coscia. Condizioni per entrambi da verificare.