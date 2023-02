Milan, Maignan si è allenato parzialmente col gruppo

© Getty Images

Milan, adesso ci siamo veramente: il ritorno tra i pali di Mike Maignan è molto vicino. Il portiere francese si è allenato, come Alessandro Florenzi, in gruppo nella prima parte della seduta per poi concluderla con lavoro personalizzato. L'obiettivo è essere al 100% per il match contro il Tottenham dell'otto marzo ma si potrebbe già vedere con l'Atalanta (in panchina) e con la Fiorentina (titolare, per ritrovare confidenza con la partita).