Maignan: "Ho scelto il Milan dopo aver parlato con Maldini, progetto ambizioso"

MILAN

Il nuovo portiere rossonero: "Non sono qui per far dimenticare Donnarumma. Rabiot mi aiuta con l'italiano"

Mike Maignan parla dal ritiro della nazionale francese, testa su Euro 2020 ma logicamente tanta emozione per la prossima avventura al Milan, che lo ha ufficialmente annunciato ieri: "Ho scelto dopo aver parlato con Maldini e Massara, mi hanno illustrato un progetto ambizioso e che mi calza a pennello. Era il momento giusto per lasciare il Lille". Sulla difficoltà di arrivare dopo Donnarumma: "Non sono qui con l'idea di farlo dimenticare, voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo". Getty Images

Maignan ritroverà Ibrahimovic e Rafael Leao, con cui aveva già giocato nel PSG e nel Lille: "Con Zlatan c'era già un bel rapporto, mi accoglierà bene. Mi ambienterò con facilità anche grazie a Rafa, che ho sentito al telefono" le parole alla Gazzetta dello Sport.

Poi una curiosità: "Qui in ritiro parlo di Serie A con Rabiot, mi sta insegnando qualche parola d'italiano. Mi aspetto un campionato molto tattico e allenamenti molto intensi, è proprio l'ideale per chi, come me, vuole continuamente migliorarsi".