L'occhiolino di Ibrahimovic: "Fallo con passione"

Criptico, ma sempre incisivo sui social. Zlatan Ibrahimovic fa l'occhiolino sui social e scrive: "Fallo con passione o non farlo per niente". Frase sotto il video di una sua faccia divertita in campo durante un riscaldamento con la maglia del Milan. Un messaggio per qualcuno? L'attaccante svedese sembra carico in vista della sfida contro il Genoa che dovrebbe giocarsi domenica alle 12:30.