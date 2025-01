Leao si è allenato a parte: al massimo può andare in panchina. Loftus-Cheek in gruppo

C'è pessimismo in casa Milan sul recupero di Rafa Leao in vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter a Riad, in programma lunedì 6 alle 20 italiane (diretta su Canale 5). Dopo l'allenamento in solitaria della mattinata, l'attaccante portoghese ha lavorato a parte anche nella seduta del pomeriggio. Al massimo nel derby può andare in panchina. Buone notizie da Loftus-Cheek, fuori dall'11 dicembre per la lesione al bicipite femorale destro rimediata contro la Stella Rossa: ha lavorato in gruppo e potrebbe essere convocato.