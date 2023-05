Milan, il rinnovo di Leao è ormai vicinissimo: "Ci siamo"

FUMATA BIANCA

L'accordo sarebbe ormai totale: prolungamento fino al 2028 per 7 milioni di euro a stagione più 2 alla firma del contratto. Maldini conferma

Il Milan e Rafael Leao molto vicini al rinnovo fino al 2028. Fonti vicine al giocatore assicurano che l'accordo sia totale e che l'annuncio possa arrivare già prima della semifinale di ritorno di settimana prossima. Per la cifra si parla di un accordo con ingaggio di 7 milioni di euro annui più 2 di bonus alla firma. Il prolungamento dell'accordo nasce dalla forte volontà da parte del giocatore e del club stesso di andare avanti insieme.

Vedi anche Milan Leao: "Sto bene, torno presto! Mbappé dovrebbe venire al Milan" La vicenda del rinnovo contrattuale di Leao ha vissuto nelle ultime settimane un'accelerazione dopo lo sblocco dell'impasse sui 16,5 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona (divenuti 22 per via degli interessi maturati) per il passaggio al Lilla nel 2018, con il club francese chiamato a farsi carico del debito che l'attaccante aveva con il suo vecchio club dopo l'addio senza giusta causa. Una vicenda di cui si erano occupati anche i tribunali lusitani e il Tribunale di Milano.

MALDINI CONFERMA: "SIAMO VICINI"

Nel preparttia di Milan-Inter, anche Paolo Maldini ha confermato che ormai ci siamo. "Sì, siamo vicini, ha pesato la volontà del club e del ragazzo. C'erano tante componenti che venivano dal passato e non è stato facile", ha detto il dirigente rossonero sorridendo.