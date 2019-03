La previsione di Kakà: "Stasera vince il Milan, segnano Piatek e Paquetà"

17/03/2019

"Stasera vince il Milan. Segnano Piatek e Paquetà", questa la previsione di Kakà per il derby di Milano che si giocherà alle 20:30. Il brasiliano, che non sarà allo stadio ma guarderà in tv la supersfida, è sicuro della forza della sua ex squadra: "Sta tornando in alto, ci vorrà tempo ma Maldini e Leo stanno lavorando bene. La squadra sta crescendo con una spesa molto relativa, i bilanci migliorano. È importante tornare in salute economicamente".



Merito anche di Gattuso in panchina: "Moltissimo e si è visto nei momenti difficili. Rino ha il Dna rossonero e se torna in Champions League è perfetto".



Poi ci sono Piatek e Paquetà che da gennaio a ora hanno dato una scossa importante: "Krzysztof come Shevchenko e Lucas come me? I paragoni non mi piacciono, non sono giusti. Ma è bella la scelta di tutti e due, la sua di venire al Milan da giovane e quella del Milan che lo ha preso. La sua strada è in Europa, Leo sarà importante per lui quanto è stato per me. E poi è un brasiliano, cresciuto nel Flamengo, questo ricrea passione fra il Brasile e il Milan, riavvicina i due club. Mi fa doppiamente piacere che faccia cose belle con il Milan, mi fa tornare ai momenti belli e ai giorni vissuti lì. Lui e Piatek si costruiranno la loro storia, non devono pensare a quelle degli altri".