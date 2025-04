Inchiesta curve, Lucci: "Milan parte lesa? Anni di rapporti con tutti i dirigenti: ho le chat"

E su ciò, ha insistito Lucci, in passato ai domiciliari per fatti di droga che gli vengono contestati pure ora in altre indagini, "per una ragione di gestione della curva e di evitare problemi all'interno dello stadio". E ancora: "Andavo a casa del dottor Berlusconi, per quanto era di idee politiche totalmente distinte dalle mie (...) e le posso assicurare che con poche persone ho parlato di calcio in maniera intelligente come con il dottor Berlusconi". In anni più bui per il Milan, però, c'è quella "voglia di contestare andando contro tutto e tutti" e in quel momento, stando alla versione di Lucci, "subentra un ruolo intelligente di un responsabile" della curva, che "deve avere quel rapporto di comunicazione con il Milan e con i tifosi".