Inchiesta ultrà Inter e Milan: atti arrivati in procura Figc, aperta un'indagine sportiva

"Questo non è un fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano, è un fenomeno drammatico, non è esuberanza di una curva. Non parliamo solo di cori razzisti, ma parliamo di criminalità organizzata che si inserisce nelle maglie del tifo con violenza, minacce, che ha generato morti e accumulato risorse finanziarie e armi in una dimensione che non immaginavamo. Mi aspetto un segnale dalle istituzioni sportive e calcistiche perché non venga sottovalutato il tema e che la federazione prenda una posizione. La giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria, ma si muove sul mancato rispetto di principi lealtà sportiva", aveva detto in mattinata il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine dell'evento 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma, a proposito dell'inchiesta di Milano sugli ultras.