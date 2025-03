Inchiesta curve: Milan e Lega Serie A ammesse parte civile nel processo

Il Milan "utilizza le immagini della curva Sud sul proprio sito internet per fini commerciali", aveva detto l'avvocato degli ultras rossoneri, Jacopo Cappetta, chiedendo l'esclusione del club dal processo come parte civile. Per il legale degli ultras "non può esserci danno di immagine" per la stessa squadra che utilizza "un'immagine di tifosi che accendono torce" per rimandare dal proprio sito web alla sezione in cui "si acquistano i biglietti".