Il Rischiatutto di Fonseca: turnover, spazio ai giovani e panchinari illustri

Ma il calcio, si sa, vive di logiche tutte sue che poi, alla fine, sono soltanto legate al risultato. Che, oltretutto, deve essere immediato. Dopo la partita vinta a fatica contro la Stella Rossa a San Siro in Champions, Fonseca lo aveva detto. Se l'atteggiamento è questo dovrò ricorrere alla Primavera o al Milan Futuro. Detto fatto. Contro il Genoa, nel posticipo domenicale, Theo Hernandez va in panca e a sinistra, in difesa, ci sarà Jimenez. Sulla trequarti, a destra, spazio a Chukwueze, con il 2007 Liberali centrale dietro ad Abraham, e Leao, che sarà il capitano, a sinistra. Il modo in cui l'esterno portoghese si è riguadagnato la fiducia del tecnico dimostra che la scelta di non guardare in faccia a nessuno alla fine paga. Ma forse a Fonseca non si perdona nulla perché ha l'immagine della brava persona. E le brave persone, in un mondo di ignoranti, vengono scambiate per deboli. A loro si possono fare domande e rilievi tecnici che nemmeno alla lontana sono rivolti ad altri allenatori. Con il suo comportamento, però, l'allenatore del Milan dimostra che la debolezza e la paura non sono tra le sue caratteristiche. Deve essere questo che è così duro da mandare giù per l'opinione pubblica pallonara.