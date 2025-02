Milan, Conceiçao: "Gimenez e Joao Felix intelligenti. Bel gol ma non abbiamo ancora fatto niente"

Sergio Conceiçao, in esclusiva a 'Coppa Italia Live' su Canale 5, ha commentato la vittoria contro la Roma e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. “La base nel calcio e nella vita per me è la passione e l’ambizione di quello che si fa. Sono soddisfatto per questa partita, ma non è che le altre volte i ragazzi hanno corso di meno. Abbiamo fatto solo un allenamento per preparare questa gara, non ho la possibilità di allenare i dettagli ma ho una rosa di giocatori intelligenti e sono contento di questa prestazione. Sono molto contento del secondo gol e sono soddisfatto anche dei due nuovi acquisti che sono giocatori intelligenti".