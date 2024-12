Il Milan verso la sfida verità: torna Theo, Fonseca nelle mani di Reijnders. Leao da seconda punta

Un 6-1 tennistico utile per onorare la stagione del 'rossonero' Jannik Sinner e per scaldare i tifosi nel gelo di San Siro. In casa Milan la qualificazione ai quarti di Coppa Italia era data per scontata, e non a caso nel post-gara la testa era già tutta all'impegno di venerdì con l'Atalanta. "Theo Hernandez e Maignan ci saranno" ha rassicurato Fonseca, consapevole di quanto la sfida con gli orobici rappresenti uno spartiacque. Un test verità che sa tanto di dentro o fuori: con un successo il sogno scudetto potrebbe davvero riprendere quota. La matematica resterebbe nemica (sette punti dal Napoli sono tanti), ma aumenterebbe di certo la consapevolezza, benzina vitale per una squadra umorale e vittima di troppi alti e bassi.