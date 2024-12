Fonseca: "Partita bellissima, bene anche chi non gioca di solito. Ora testa all'Atalanta"

"Se penso a un eventuale quarto di finale con la Roma? Non ancora. Adesso inizio a pensare alla gara con l’Atalanta. Ho detto ai giocatori che era importante entrare forte e avere intensità - ha proseguito Fonseca -. Loro l’hanno fatto e sono molto soddisfatto di questo. In passato l’atteggiamento contro diverse squadre non è stato perfetto. È mancata la serietà che oggi abbiamo avuto. Io sono responsabile per tutto ciò che succede in questa squadra. Sono sempre il primo responsabile, non scappo di fronte a questa responsabilità. Voto a Leao? Difficile pensare a un solo giocatore quando tutti hanno fatto una buona partita. Sono soddisfatto di Rafa ma sono anche soddisfatto degli altri”.