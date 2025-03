Il Milan tra le speranze Champions e l'intreccio con l'Inter: numeri horror negli scontri diretti

Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma. Nelle restanti nove giornate di Serie A il Milan incontrerà ben cinque delle otto squadre che lo precedono in classifica. Un elemento positivo per i tifosi che credono ancora nella qualificazione europea (il quarto posto dista sei punti), anche se i numeri non sono confortanti in ottica rimonta. Se prendiamo in considerazione i precedenti stagionali con le squadre citate in precedenza infatti, Maignan e compagni sono stati capaci di portare a casa appena un punto. Precisamente con la Roma (1-1) nella notte che ha preceduto l'addio di Paulo Fonseca.