Furlani, è la settimana delle decisioni: ds e allenatore tra dubbi e... nuova mentalità

L'agenda di Giorgio Furlani, di ritorno dall'Arabia dove sta chiudendo importanti contratti di sponsorizzazione, prevede una settimana di casting. In cima agli impegni dell'amministratore delegato rossonero c'è la scelta del direttore sportivo che farà il mercato della prossima stagione e cui, quindi, è chiesto di rivoltare il Milan come un calzino per rilanciarlo. Scelto il ds, si passerà all'allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao. Due pedine fondamentali per le quali saranno necessari colloqui e riflessioni, tra strategie da seguire e filosofia manageriale da sposare in toto. Insomma, servono uomini giusti, al posto giusto e con un'ispirazione decisamente aziendale.