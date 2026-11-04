Il Milan torna Adidas: accordo record da 500 milioni

Gerry Cardinale, prendendo spunto dallo slogan di Donald Trump, si era scritto sul cappellino "Make Milan Great Again" (Facciamo tornare grande il Milan, ndr). E come primo passo per riportare i rossoneri ai loro antichi fasti il numero uno di RedBird ha deciso di partire anche dallo sponsor di maglia. Il Milan infatti al termine della stagione 27/28 lascerà Puma e dopo 10 anni tornerà a vestire Adidas come negli anni del grande Milan.