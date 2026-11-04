SULLA MAGLIA

Il Milan torna Adidas: accordo record da 500 milioni

Dal 2028/29 il Diavolo tornerà a vestire il marchio tedesco come a inizio 2000, gli anni dei successi rossoneri

04 Nov 2026 - 08:53
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Gerry Cardinale, prendendo spunto dallo slogan di Donald Trump, si era scritto sul cappellino "Make Milan Great Again" (Facciamo tornare grande il Milan, ndr). E come primo passo per riportare i rossoneri ai loro antichi fasti il numero uno di RedBird ha deciso di partire anche dallo sponsor di maglia. Il Milan infatti al termine della stagione 27/28 lascerà Puma e dopo 10 anni tornerà a vestire Adidas come negli anni del grande Milan.

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E l'accordo che riporterà i rossoneri con lo sponsor tecnico tedesco è da record: 500 milioni in 10 anni. Una cifra da capogiro per la Serie A, superiore ai circa 40 milioni che la stessa Adidas garantirà alla Juventus nei prossimi 10 anni ma anche all'accordo dell'Inter con Nike da 30 a stagione. Un balzo importante per le casse del Diavolo che da Puma incassava più o meno la metà: fino al 2022 erano appena 14 che garantiva lo sponsor tecnico, per poi salire a 30. 

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In più, come detto, il logo Adidas sulle maglie rossonero riporta ricordi di vittorie a tutti i tifosi del Milan: dai successi negli anni '70 fino a Sacchi e Capello negli anni 90 e le Champions con Ancelotti nel 2000. Il Milan per tornare grande partirà dalla maglia. 

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