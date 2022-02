Il Milan sulla cresta dell'onda e senza limiti: Leao è straripante

L'ANALISI

I rossoneri sorpassano l'Inter e ora non vogliono più fermarsi

L'onda è rossonera e ha travolto il campionato in una settimana. Sulla cresta c'è Leao con la sua tanto amata emoticon del surfista. Un'immagine che fotografa al meglio il momento del Milan. Una settimana perfetta, tre vittorie contro Inter, Lazio (Coppa Italia) e Sampdoria che hanno riportato entusiasmo a tutto l'ambiente. Il sorpasso ai nerazzurri, seppur con un partita in più, ha definitivamente riaperto la lotta per lo scudetto.

Cinque punti recuperati all'Inter in sette giorni e classifica capovolta quando sembrava tutto ormai impossibile. Il calcio è così e Pioli ha sfruttato il momento positivo. Entusiasmo, tanto, ma anche motivato. Questo Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra vera, in crescita continua. Sia sul piano del gioco che su quello caratteriale. Nel derby si è visto il secondo, mentre contro la Sampdoria i rossoneri hanno semplicemente conquistato tre punti fondamentali con personalità senza mai rischiare nulla.

Uomo copertina Leao che con le sue accelerazioni è praticamente impossibile. Portoghese che viaggia a velocità doppia rispetto ai difensori di tutta Serie A. Impressionante la facilità con cui riesce a saltare l'uomo in questo ultimo periodo. Sempre con il sorriso stampato in faccia, quel sorriso che ora è sui volti di tutti i rossoneri. La strada, certamente, è ancora lunga, ma questo Milan ha dimostrato di poter arrivare fino in fondo. Sulla cresta dell'onda.