Il Milan si riscopre Leao dipendente: il carattere non manca, ma il gioco latita

Se c'è una cosa che in queste prime settimane abbiamo imparato di Sergio Conceiçao è che non ama parlare molto, ma quando lo fa non si nasconde mai dietro a un dito e ammette serenamente che il suo Milan ha ancora tanti problemi da risolvere. La vittoria in rimonta contro il Como lo agevolerà in questo senso, perché trovare i correttivi giusti dopo un successo è meglio che dopo una sconfitta, ma non c'è dubbio che questa squadra è ben lontana da quella che ha in testa l'ex allenatore del Porto.