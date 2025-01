Milan, Conceição ritrova il sorriso, ma chiede di più ai giocatori: "Dobbiamo migliorare ancora a livello fisico e mentale"

Conceição si è concentrato soprattutto sulla prima pressione che attaccanti come Rafael Leao, Christian Pulisic e Alvaro Morata possono applicare oltre ai problemi di posizione per Ismaël Bennacer e Youssouf Fofana: "Possiamo migliorare a livello tecnico, ma anche di atteggiamento. Dal punto di vista fisico dobbiamo creare più intensità come prevede il mio gioco e, se non ci sono giocatori che hanno queste caratteristiche, dobbiamo crearle - ha aggiunto il tecnico portoghese -. Alcuni giocatori pensano che pressare alto significhi dover correre di più. Non è vero perché si recupera la palla a centrocampo e si è più vicini alla porta. La squadra deve lavorare su questo piano, non solo i primi che fanno pressione".