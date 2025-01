Serie A: Como-Milan 1-2, Theo e Leao regalano a Conceiçao la prima vittoria in campionato

LE STATISTICHE

Il Milan ha ribaltato una partita di Serie A, arrivando alla vittoria da una situazione di svantaggio, per la prima volta dal 3 febbraio 2024 contro il Frosinone.

Théo Hernández ha realizzato 30 reti in Serie A diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare il traguardo dei 30 gol nella competizione (superato a quota 29 Paolo Maldini).

Assane Diao (19 anni e 129 giorni) è il giocatore straniero più giovane a segnare una rete per il Como in Serie A.

Rafael Leão ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei sfide contro squadre neopromosse in Serie A (due reti e quattro assist).

Tammy Abraham ha partecipato a due reti nelle sue ultime tre presenze in tutte le competizioni (un gol, un assist) dopo che era rimasto a secco nelle precedenti quattro.

Il Milan ha subito gol nelle ultime tre partite di Serie A, dopo che nelle precedenti 13 non lo aveva mai fatto per più di una gara di fila.

Il Milan ha conquistato due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Fiorentina).

Questa è solo la seconda volta dal 1994/95 in avanti in cui il Milan scende in campo senza nemmeno un italiano nell'11 titolare in Serie A, dopo la gara del 13 marzo 2023 contro la Salernitana.